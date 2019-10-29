Общество

Готовность объектов ЖКХ в Смуравьево-2 к зиме проверили региональные власти

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов побывал с очередной рабочей поездкой в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Вместе с депутатом Псковского областного Собрания Владимиром Яниковым, главой Гдовского района Юрием Павловым он осмотрел все объекты ЖКХ бывшего военного городка.

Все они требуют значительных вложений. Председатель комитета подчеркнул, что областные власти готовы начать работу по привлечению федерального финансирования в модернизацию данных объектов в рамках национального проекта «Экология», программ Фонда ЖКХ, но для этого муниципальные власти должны подготовить проектные документы.

Сергей Грахов также отметил необходимость реконструкции системы очистных сооружений и водозабора, которые обеспечивают поселок водой. Совместно с администрацией Гдовского района будут изыскиваться средства для разработки проектно-сметной документации, чтобы муниципалитет смог поучаствовать в федеральном проекте «Чистая вода».

Кроме того, Сергей Грахов посетил местную котельную, обеспечивающую теплом жилые дома и социальные объекты. Еще несколько лет назад это был один из проблемных объектов при прохождении отопительного сезона — жители неоднократно испытывали неудобства из-за отсутствия тепла и горячей воды. В этом году, по поручению губернатора области Михаила Ведерникова был проведен ремонт котлов, который позволит обеспечить стабильную работу источника теплоснабжения в зимний период.

Сергей Грахов поблагодарил главу муниципалитета Юрия Павлова и всех руководителей предприятий ЖКХ в районе за качественную подготовку к отопительному сезону 2019–2020 годов, отметив, что в этом году Гдовский район в числе первых получил паспорт готовности к отопительному сезону.