Общество

Псковские лечебные учреждения получат дополнительное финансирование на дорогостоящие методы обследования

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принесет Псковской области много позитивных изменений в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением на заседании комитета по труду и социальной политике выступил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов.

По его словам, указанная программа, которая утверждается постановлением правительства РФ, позволит повысить в регионе доступность медицинской помощи. Кроме того, с 2020 года будет введена отдельная оплата услуг по диагностике в рамках МРТ, КТ, УЗИ, ряда исследований по онкологии, для чего в этом году Псковская область активно закупает диагностическое оборудование.

Денис Иванов также уточнил, что определенные средства будут выделены на развитие первичного звена здравоохранения и паллиативной помощи. Более того, на дорогостоящие методы обследования лечебные учреждения теперь будут получать дополнительное финансирование.