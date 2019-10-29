Общество

Закон о зарплатах муниципальных служащих в Псковской области вызвал юридический спор в региональном парламенте

Законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» вызвал дискуссию сегодня, 30 октября, на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель прокуратуры Псковской области сообщил, что согласно Конституции РФ, местное самоуправление независимо от органов государственной власти устанавливает заработную плату для муниципальных служащих, поэтому попытка жестко установить размеры окладов и выплат будут противоречить закону.

В то же время в правовом управлении регионального парламента призвали «не читать законопроекты по диагонали» и указали, что размер оплаты труда определяется представительным органом муниципального образования, а законопроект лишь предполагает установление определенной системы оплаты труда, а не ставок и условий оплаты.

Эту позицию поддержали и в правовом управлении администрации Псковской области.

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов заявил, что обсуждаемый законопроект «не простой» и юридические споры по нему уже возникали. При этом вице-спикер Псковского областного Собрания заявил, что вопрос должен быть окончательно решен на сессии заксобрания – 31 октября.