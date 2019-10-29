Общество

Счетная палата предложила создать в России госпортал по недостроенным объектам

Счетная палата (СП) РФ предложила создать государственную информационную платформу с данными по объектам незавершенного строительства. Ресурс может быть запущен в декабре 2019 года, сообщила в среду аудитор СП РФ Светлана Орлова, пишет ТАСС.

Счетная палата ранее провела анализ завершения бюджетных строек в регионах России. По ее данным, сейчас в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов, среди них 3,3 тыс. относятся к долгостроям, 5,7 тыс. - к брошенным объектам. Общий объем вложений в проблемные стройки составляет около 1,5 трлн рублей.

«Мы предлагаем создать государственный информационный ресурс. Если все пойдет так, как мы планируем, в декабре будет уже платформа, и весь анализ будет», - сказала Орлова в ходе круглого стола «Незавершенное строительство в России: проблемы и пути решения».

Ранее СП РФ выявила недостаточное качество работы регионов по завершению строительства за счет бюджета. По данным палаты, планы снижения объемом проблемных объектов есть в 23 регионах из 85.