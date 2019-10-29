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В Пскове скончалась ветеран войны, одна из старейших преподавателей Псковского государственного университета Розалия Кожаринова

Коллектив исторического факультета Псковского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Розалии Кирилловны Кожариновой, ушедшей из жизни 27 октября. Ее судьба в течении десятилетий была связана с Псковским государственным университетом.

Розалия Кирилловна родилась 24 октября 1924 года в селе Осиновый Гай Рузановского района Тамбовской области в семье служащего. На ее долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Окончив в 1942 году школу Розалия Кирилловна поступила на исторический факультет Тамбовского педагогического института, однако закончить обучение ей не удалось. Она ушла на фронт в качестве артистки ансамбля Северного флота, принимала участие в боевых действиях в Заполярье, работала в госпиталях. За участие в боевых действиях была награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд в Великой отечественной войне». После окончания войны поступила на только что открывшийся исторический факультет Псковского государственного педагогического института и являлась одной из первых его выпускниц. Совместно с другими студентами восстанавливала Псков из руин. В 1951 году она вступила в ряды КПСС. После окончания института Розалия Кирилловна работала учителем истории в школах Пскова, Горького, лектором в партийных структурах, преподавателем в высших учебных заведениях Йошкар-Ола, Астрахани. В 1968 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

В 1974 году Розалия Кирилловна вернулась в Псков, где более десяти лет являлась доцентом Псковского политехнического института, Псковского государственного педагогического института.

С 1987 года Розалия Кирилловна была на заслуженном отдыхе, но всегда находила время для обмена опытом с молодыми преподавателями, встреч с ветеранами Псковского государственного университета, беседы со студентами.

Прощание и отпевание состоится в пятницу 1 ноября в 11.00 в Храме св. Александра Невского.