Общество

Как сократить очередь из невыполненных наказов избирателей, рассказал Александр Котов

Возможные пути повышения эффективности исполнения наказов избирателей обозначил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Пока, по его мнению, пока механизм исполнения наказов дает сбой. «У нас на протяжении всего времени, что работает закон "О наказах избирателей Псковской области", происходит ситуация, когда администрация области по сути принимает все наказы, но с расплывчатой формулировкой "рассмотреть в течение такого-то срока и, в случае появления источников финансирования, решить вопрос". Вроде и отказов нет, но и решения вопросов. В итоге накапливаются приличная очередь из невыполненных наказов, и мы не знаем, когда тот или иной наказ будет исполнен», - отметил спикер регионального парламента.

Кроме того, Александр Котов рассказал о предложении бюджетного комитета областного Собрания не принимать в работу никаких новых наказов избирателей, пока не будут исполнены те, что есть. «Это будет правильно и справедливо, - убежден гость студии. - Надо научиться четко распределять приоритеты и оценивать наши возможности. Если, по мнению администрации области, тот или иной наказ не в приоритете, надо так и сказать, что "мы не можем принять в работу этот наказ, потому что есть более приоритетные"».

«А пока все обтекаемо, трудно говорить об эффективности исполнения наказов избирателей», - констатировал Александр Котов.