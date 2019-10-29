Общество

Законодательный комитет регионального парламента поддержал закон о вопросах гражданской обороны в Псковской области

Законодательный комитет Псковского областного Собрания поддержал сегодня, 30 октября, проект закона «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области», который включен в проект повестки 36-й сессии Собрания депутатов, проведение которой назначено на последний день октября.

Законопроект разработан при участии Главного управления МЧС России по Псковской области и внесен в региональный парламент губернатором.

Документом регулируются отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории области, определены правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и установлены полномочия органов государственной власти в этой сфере.

В числе прочего к полномочиям губернатора отнесено осуществление руководства гражданской обороной на территории региона, к полномочиям областного Собрания – принятие законов области в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением, к полномочиям администрации области – обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.