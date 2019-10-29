Общество

Минфин предложил ограничить количество и стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России внес предложение установить для чиновников лимит на количество и стоимость планшетов, ноутбуков и телефонов, а также на стоимость связи, приобретаемые за счет бюджетных денег для рабочих нужд. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, размещенном на сайте проектов нормативных актов, пишет «Газета.ру».

Так, в документе для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов предлагается установить стоимость мобильных телефонов, не превышающую 15 тыс. рублей, расходы на связь — не более 4 тыс. рублей в месяц, стоимость планшетов — не более 60 тыс. рублей, а ноутбуков — не более 100 тыс. рублей.

Для их советников или помощников предлагается внести следующие лимиты: стоимость телефона — не более 10 тыс. рублей, связи — 2 тыс. рублей в месяц, планшета — не более 50 тыс. рублей, ноутбука — не более 80 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что автономия на формирование цены и количества товаров, которую сейчас имеют федеральные государственные органы, приводит к большой разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти, а также создает условия для приобретения товаров с завышенными ценами и обеспечения некоторыми устройствами сотрудников, для которых это не является необходимостью.