Общество

ОМВД России по Псковскому району проводит отбор граждан для обучения в вузах МВД

ОМВД России по Псковскому району в 2020 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных учреждениях системы МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Обучение осуществляется по следующим специальностям:

40.05.01 – правовое обеспечение национальной безопасности;

40.05.02 – правоохранительная деятельность;

40.05.03 – судебная экспертиза;

38.05.01 – экономическая безопасность.

В образовательных учреждениях:

ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России»;

Калининградский филиал ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России»

На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции.

В период обучения курсанты обеспечиваются:

бесплатным питанием;

форменным обмундированием;

денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в зависимости от курса обучения).

В период обучения курсантам предоставляется:

бесплатное место в общежитиях;

ежегодные оплачиваемые отпуска.

Подробнее об условиях приема и обучения в образовательных учреждениях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам» на следующих официальных сайтах Санкт-Петербургского университета МВД России; Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.

По вопросам оформления на обучение обращаться в Отдел МВД России по Псковскому району по телефону: (кадровое подразделение) – 676 910. Адрес: Псковский район, д.Уграда, д.19