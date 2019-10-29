ОМВД России по Псковскому району проводит отбор граждан для обучения в вузах МВД

ОМВД России по Псковскому району в 2020 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных учреждениях системы МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Обучение осуществляется по следующим специальностям:
В образовательных учреждениях:
На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции.
В период обучения курсанты обеспечиваются:
В период обучения курсантам предоставляется:
Подробнее об условиях приема и обучения в образовательных учреждениях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам» на следующих официальных сайтах Санкт-Петербургского университета МВД России; Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.
По вопросам оформления на обучение обращаться в Отдел МВД России по Псковскому району по телефону: (кадровое подразделение) – 676 910. Адрес: Псковский район, д.Уграда, д.19