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Общество

На дороги, организацию медобслуживания и улетевшую крышу пожаловались Александру Котову жители Плюсского района

30.10.2019 16:35|ПсковКомментариев: 0

На дороги, организацию медобслуживания и улетевшую крышу жаловались председателю областного Собрания Александру Котову жители Плюсского района – депутат провел прием граждан в трех населенных пунктах своего округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Вопрос жителей села Ляды о медобслуживании на этот раз не касался работы скорой помощи – проблему удалось решить еще зимой, территорию теперь обслуживают врач и фельдшер, пациенты довольны, но по-прежнему надеются, что в штат неотложки придут обещанные молодые врачи. «Нам бы еще одного фельдшера – они ж не железные», - поделилась опасением сельчан Елена Степаненко. Как оказалось, проблему кадров в районной скорой решить пока не удалось – скорая в Плюссе держится на одном фельдшере.

В то же время жители обеспокоены установившимся порядком вызова врача – для того, чтобы фельдшер приехал на соседнюю улицу, нужно звонить в Плюссу, не всем это удаётся. Леонид Родионов смог по совету соседей пробиться только «через междугородку». «А если сделают вызов через диспетчера в Пскове, что будет? Станет ли лучше?» - поинтересовался пенсионер.

Галина Осипьян обратила внимание председателя Собрания, что жители Ляд до сих пор не получают квитанции регоператора – в централизованную систему село вошло ещё летом, мусор вывозят, но растущий долг уже заставляет тревожиться. Глава волости Рагим Алимов подтвердил, что в селе налажен мешковой сбор, ожидаются и контейнеры, машины регоператора приезжают по графику, но, порой, забирают мусор не со всех улиц – бригады меняются, рабочие не знают села, и, хотя руководство волости направило в Псков схему «даже с координатами из космоса», отладить бесперебойный вывоз пока не удалось.

О строительстве в Лядах спортзала, клуба или комплекса, совмещающего эти функции, просили депутата сразу несколько групп посетителей. Директор лядской школы Елена Мохова пришла с этим вопросом на приём вместе с коллегой и представителем родительского комитета. Александр Котов согласился, что вопрос поднимается из года в год, но решить его не удаётся – в Лядах нет здания, которое можно было бы реконструировать, а строительство с нуля обойдётся в значительную сумму. Председатель Собрания пообещал сделать всё от него зависящее на стадии формирования бюджета. «Ляды – крупный населённый пункт, мне не раз приходилось видеть выступления школьников, знаю, что здесь активно занимаются спортом – нужно поддерживать таланты, создавать условия для их появления и развития», - согласился спикер.

Школьные учителя пожаловались и на другую проблему – дороги в волости развезло, как это всегда бывает в межсезонье, грунтовка не выдерживает нагрузку лесовозов.

По словам Елены Моховой, школьный автобус, который подвозит в Ляды 27 детей из Лосиц, застревает в грязи и выбирается только с помощью трактора. В подтверждение слов директор школы показала фотоснимки дороги. Александр Котов в ответ заметил, что намеренно добирался до Ляд через Струги Красные, чтобы увидеть состояние региональной трассы, и может себе представить, что творится на муниципальных участках: «Много сейчас говорится о безопасных и качественных асфальтобетонных дорогах. Но грунтовками тоже нужно заниматься – и не просто подсыпать, когда ситуация совсем критическая, а систематически укреплять основание, расчищать от деревьев обочины, чтобы проезжая часть нормально просыхала. К сожалению, денег на это выделяется недостаточно». Глава района Виталий Аршинов добавил к сказанному, что обращался в комитет по транспорту и дорожному хозяйству с предложением об ограничении движения лесовозов до морозов, но положительного ответа не получил.

На качество дороги пожаловалась Александру Котову и посетительница следующего приёма – в посёлке Плюсса. Марина Носова сообщила, что представляет интересы муниципального перевозчика, который по договору подвозит школьников. Два имеющихся автобуса уже давно отработали ресурс, ломаются, предприятию обещан новый, а фактическая потребность – в двух школьных автобусах. Но куда больше состояния дорог и автобуса Марину Носову беспокоит денежная проблема. В середине года финансовое управление региона сократило общий размер субсидии автоперевозчикам более, чем на 50 млн рублей. Эти средства распределяются пропорционально между всеми участниками рынка, и, если такой крупный перевозчик, как «Псковпассажиравтотранс» почувствует сокращение финансирования, но сможет отчасти решить проблемы за счёт экономии или внутренних резервов, то сельский перевозчик с доходом 50 тысяч в месяц никогда не покроет миллионные убытки.

«Договор на первое полугодие уже исчерпан. А на новый учебный год его ещё не было – возим учителей и школьников пока за свой счёт», - рассказала Марина Носова.

Александр Котов пообещал поднять этот вопрос на ближайшей сессии областного Собрания депутатов – парламентский час будет посвящён организации автомобильных пассажирских перевозок на территории региона.

«Крышу снесло, хорошо пока не голову», - показала фотоснимки жительница дома №1 по улице Промышленной в Плюссе. Воскресный ураган повредил и без того ветхую кровлю здания. Как оказалось, дом давно хотели признать непригодным для проживания – администрация даже подготовила площадку для нового строительства, но развитие истории пошло по неожиданному сценарию.

Жители аварийного дома сделали независимую экспертизу, после признания дома аварийным муниципалитет был бы обязан в течение короткого срока расселить людей из непригодного жилья. Предоставить сразу 18 комфортабельных квартир администрация района была не в состоянии, о чём уведомила жильцов. По словам главы района Виталия Аршинова, люди решили настоять на своих правах и направили письма во все инстанции. В результате Фонд капитального ремонта согласился отремонтировать дом. И включил его в программу на 2031 год. Как выбраться из сложившейся коллизии, не знают теперь ни жильцы, ни руководство муниципалитета.

Александр Котов предложил поднять всю документальную историю дома и попытаться через суд признать дом аварийным.

Житель Плюссы Валерий Хабибулин пришёл на приём от имени группы общественников с просьбой сохранить в Плюссе автопавильон. «Два года назад вы прониклись нашей бедой и помогли сохранить наш автовокзал. Сейчас над вашим детищем нависла угроза», - сообщил пенсионер.

Как выяснилось, официальная информация о закрытии павильона ещё не поступала, но жители уже знают о планах руководства «Псковпассажиравтотранса» и боятся опоздать. «Лучше сейчас остановить ситуацию, чтобы потом не бежать вдогонку», - уверен Валерий Хабибулин.

Транспортно-пересадочный узел в Плюссе выполняет функцию железнодорожного и автовокзала, здесь пассажиры могут укрыться в непогоду, в павильоне находятся кассы, которые для пожилого населения и жителей деревень, не охваченных бесперебойным Интернетом, являются единственной возможностью приобрести билеты на «Ласточку».

«Позиция администрации: павильон не может быть закрыт», - сообщила заместитель главы района Наталья Иванова. Александр Котов пообещал заняться вопросом, а для начала и его озвучить в ходе парламентского часа, посвящённого пассажирским перевозкам.

Почти все жители Заплюсья, пришедшие на приём, пожаловались Александру Котову на отсутствие аптеки. В ожидании приезда депутата они сами придумали возможный выход и озвучили председателю Собрания. «Сделали бы нам выездную аптеку в те дни, когда приезжает врач – как мобильный офис банка», - предложила Ирина Семёнова. Глава волости Антонина Арефьева пояснила, что помещение для аптеки в посёлке есть, а работать некому –  пожилая фармацевт ушла на пенсию, не выдержав нагрузки с электронной отчётностью. Александр Котов согласился с важностью проблемы и пообещал поискать выход из ситуации.

Также жители Заплюсья рассказали председателю Собрания о текущих крышах, перебоях с водой, которые возникли в посёлке с началом капитального ремонта двух домов, о старых деревьях, которые угрожают в случае очередного урагана, и о нерегулярной работе бани. По всем вопросам Александр Котов либо сразу дал ответ, либо пообещал найти решение в ближайшее время.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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