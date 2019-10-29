Общество

Набраться терпения призвал Александр Котов жителей Псковской области, оставшихся без электричества из-за сильного ветра

Набраться терпения призвал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов жителей региона, оставшихся без электричества из-за сильного ветра, который наблюдался 28 октября. В прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове в рамках программы «Дом Советов» дозвонился радиослушатель, который высказал претензии по поводу якобы бездействия представителей власти, энергетиков и сотрудников других служб в части устранения последствий сильного ветра. В частности, он пожаловался на то, что многие населенные пункты до сих пор остаются без света.

Александр Котов не согласился с мнением, что власти и энергетики бездействуют. «Я был на своем округе и своими глазами наблюдал, что там происходит в рамках устранения последствий урагана. Хочу заверить, что все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в каждом населенном пункте выполняются. Просто надо понять, что за такой короткий срок это объективно тяжелый объем работы, и восстановить все сразу невозможно», - подчеркнул спикер регионального парламента.

«Я сам наблюдал, что люди работают с полной отдачей сил, чуть ли не с ног валятся, и у меня просто язык не поворачивается сказать, что они там что-то не делают для того, чтобы восстановить электроснабжение. Надо просто потерпеть. Поверьте, до каждого населенного пункта наши энергетики дойдут», - заключил Александр Котов.