Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей

Депутаты Псковского областного Собрания, курирующие социальную сферу, на заседании комитета по труду и социальной политике обсудили и одобрили федеральную законодательную инициативу, направленную на снижение излишней административной нагрузки на учителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался в региональном парламенте сегодня, 30 октября.

Законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части установления перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники) внесен в Государственную Думу депутатами фракции «Единая Россия», и до его рассмотрения в первом чтении у всех субъектов РФ есть возможность высказать свою позицию по законопроекту.

«Педагогические работники поддерживают, - озвучила мнение учительского сообщества депутат, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова. - Стоит задача облегчить работу учителям, чтобы было меньше отчетности. Надеемся, что эта поправка в федеральный закон поможет».

В заключении члены комитета рассмотрели пакет документов, касающийся повышения оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Псковской области.

«Долго мы говорили о необходимости повышения зарплат нашим муниципальным служащим, обсуждали этот вопрос. В дискуссии активно участвовали и депутаты, и спикер нашего парламента. Первый вопрос, который нам задают представители местной власти на селе, когда же вы о нас вспомните? Зарплаты в сельских поселениях очень невысокие. Надо помочь нашим коллегам из муниципальных образований и сельских поселений», - обозначил позицию областных парламентариев Виктор Антонов.

Проекты законов, обеспечивающие законодательную базу для увеличения зарплат муниципальным служащим, внесены в Собрание комитетом по труду и социальной политике.