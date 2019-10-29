Общество

Общественное пространство «Аллея ветеранов» сдано в эксплуатацию

В среду, 30 октября, и. п. главы Пскова Елена Полонская в рамках рабочего выезда посетила «Аллею ветеранов», где было выполнено благоустройство территории по партийному проекту «Единой России» «Городская среда». Во встрече также приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу №9, в котором находится общественное пространство, Юлия Пожидаева, а также депутат Александр Баев и представитель подрядной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в рамках благоустройства были выполнены работы по замене асфальтового покрытия тротуаров и площадок, установлены бортовые камни, 12 новых скамеек и урн, металлические ограждения вдоль аллеи, отдельно оборудована площадка для силовых упражнений, засеяна газонная трава, посажены луковицы цветов.

Участники выезда оценили масштаб и качество выполненных работ и подписали акт приемки.

Кроме того, Юлия Пожидаева сообщила, что в рамках еще одного контракта по данному объекту в ближайшее время будут завершены работы по освещению.

Елена Полонская подчеркнула, что общественное пространство востребовано для псковичей этого округа: «Территория является не только зоной прохода от Рижского проспекта к улице Коммунальной. Парком пользуются как молодые мамы, так и пожилые граждане. Также на округе расположены школы и детские сады. Этот парк создан с учетом мнений каждой возрастной группы псковичей».

Добавим, что «Аллея ветеранов» официально появилась в Пскове в 2004 году. При поддержке учителей и учеников Многопрофильного правового лицея № 8 к 60-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков был облагорожен пустырь между школой и детскими садами №№45 и 47.

Многие годы благоустройством территории занимался депутат Псковской городской Думы 3-го и 4-го созывов (с 2004 по 2010 год), депутат Псковского областного Собрания 6-го созыва Юрий Сорокин. В 2018 году «Аллея ветеранов» вошла в список трех общественных территорий, за дизайн-проекты которых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошло рейтинговое голосование. Тогда победителем отбора стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов.