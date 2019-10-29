Общество

Ремонтные работы на цепных мостах Острова начнутся 1 ноября

С 1 ноября начнутся ремонтные работы на цепных мостах в Острове. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонтные работы разделены на два блока, в этом году на них выделено 108 миллионов рублей, сто из них - федеральные деньги, остальное - региональные. В следующем году будет выделено еще 200 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров, сопровождавший губернатора.

Со слов подрядчика, износившееся деревянное покрытие на мостах будет заменено на ортотропные плиты с полимерным напылением, также планируется отремонтировать все переходящие опоры.

Весь ремонтный участок составляет 408 метров и включает оба моста по 108 метров каждый.

Подрядчик пообещал губернатору организовать ремонтные работы так, чтобы у местных жителей была возможность прохода по мостам. «У нас будет организована полоса для подвоза материалов, там постараемся организовать и проход для пешеходов», - рассказал подрядчик. Он также попросил содействия администрации области, так как мосты являются объектом культурного наследия и требуют особого внимания.

«Объект интересный, конечно, его необходимо привести в порядок, тогда он станет центром притяжения туристов», - заключил губернатор.

Напомним, цепные мосты Острова являются уникальным памятником строительной техники и образцом архитектуры мостов XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.