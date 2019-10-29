Общество

Ответственность за опечатки в декларациях о доходах региональных депутатов предлагается смягчить

Депутат Владимир Яников представил коллегам по Псковскому областному Собранию проект федерального закона по внесению изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в котором предлагается смягчить меры ответственности за непреднамеренные ошибки в декларациях о доходах региональных депутатов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«Сейчас любая неточность или опечатка в декларации является основанием для лишения депутатского мандата», - озвучил суть предлагаемых поправок в федеральное законодательство парламентарий.

В настоящий момент не предусмотрено разграничение видов ответственности: умышленное сокрытие финансовых активов, также как и опечатка в равной степени влекут досрочное прекращение депутатских полномочий. При этом в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов могут не применяться жесткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок.

В представленном законопроекте предлагается не лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением.