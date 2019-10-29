«Обувь шоу» состоялось в ТК «ПИК60»

В минувшее воскресенье, 27 октября, в ТК «ПИК60» состоялась уникальная программа — «Обувь шоу».
В рамках мероприятия состоялись показы модной обуви от магазина «M style shoes», который презентовал самые актуальные модели сезона. Покупатели и гости торгового комплекса смогли оценить новинки в рамках дефиле.
«M style shoes» регулярно проводит презентации коллекций, минувшее воскресенье не стало исключением.
Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие конкурсантки «Мисс Псков 2019», которые помогли презентовать коллекции на сцене ТК «ПИК60».