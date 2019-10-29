«Обувь шоу» состоялось в ТК «ПИК60»

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Псковской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений законодательства о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей

Виктор Антонов о простаивающем дорогостоящем оборудовании в больницах: Это не просто проблема, это - разгильдяйство