Общество

Петр Крупеня принял участие в работе Четвертого открытого форума прокуратуры Псковской области

Сегодня, 30 октября, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области принял участие в работе Четвертого открытого форума, который прошел в прокуратуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В мероприятии под председательством прокурора Псковской области Сергея Белова, приняли участие первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, детский омбудсмен Наталия Соколова, руководители правоохранительных органов, комитетов Псковской области, представители общественных организаций, студенты высших учебных заведений и горрайспецпрокуроры в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе мероприятия в первом дискуссионном блоке были затронуты проблемные вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних и молодежи, а именно: правовое регулирование механизма профилактической деятельности, эффективность, пределы допустимого и необходимого вмешательства субъектов системы профилактики в частную жизнь.

Во втором дискуссионном блоке затронуты вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, в том числе: выявление и ограничение распространения информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию несовершеннолетних, способы защиты детей от криминальных рисков в киберпространстве.

В ходе свободного общения участники форума делились опытом на заданные темы, задавали друг другу вопросы, обсуждали пути решения имеющихся проблем, связанных с профилактикой преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также в отношении них, в том числе о недостатках этой деятельности, снижающих ее эффективность.

Дискуссия, продолжительность которой, к слову, затянулось с полутора до 3,5 часов, объединила компетентный взгляд экспертов различных сфер, единодушно отметивших роль семьи в воспитании подрастающего поколения в вопросах профилактики детской преступности.