Общество

Работы по ремонту Дома офицеров в Острове могут начаться в 2021 году

Работы по ремонту Дома офицеров в Острове могут начаться в 2021 году. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки губернатора Псковской области в Остров.

Вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым, вице-губернатором Василием Осиповым и председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергеем Граховым губернатор осмотрел объект, который на данный момент находится в стадии передачи от Минобороны в ведомство администрации.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что Дом офицеров требует капитального ремонта. «Нужно делать кровлю, контур, отопление. Мы посчитали, это минимум 20 миллионов. Это без учета отделочных работ», - рассказал глава района.

«Такой объект нельзя потерять. Нужно принять меры, чтобы он не разрушался», - заявил Михаил Ведерников. Он предложил Дмитрию Быстрову проработать вариант получения средств из резервного фонда в начале 2020 года и отремонтировать хотя бы крышу, чтобы предотвратить разрешение здания.

Губернатор поручил главе района разработать проектную документацию, а основные работы планировать на 2021 год.

«Сейчас здание в патрулировании у УМВД, это нужно для того, чтобы не наносили урон», - поделился Дмитрий Быстров.

Василий Осипов отметил, что сейчас необходимо хотя бы зашить окна, чтобы внутрь не попадали осадки и здание не разрушалось изнутри.