Общество

Губернатор высоко оценил ход работ в парке Победы в Острове

Губернатор высоко оценил уровень работ, которые проводятся в парке Победы в Острове. Об этом он заявил в ходе осмотра парка вместе в главой Островского района Дмитрием Быстровым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников осмотрел отремонтированную часть парка, а также ту, где еще ведутся работы. Дмитрий Быстров рассказал, что на данным момент ведутся работы по подготовке коммуникаций, где в ближайшее время будет установлен фонтан. Также в парке еще предстоит уложить плитку, поставить скамейки, спортивные комплексы и установить антивандальные светильники.

Глава района заверил губернатора, что все работы будут завершены по плану к 15 декабря текущего года.

Дмитрий Быстров обратил внимание на то, что после ремонта эта часть города окончательно преобразится, однако отметил, что необходимо что-то решить с Домом пионеров, который принадлежит епархии и на данный момент находится в запустении. С его слов, это здание портит вид парка. Михаил Ведерников попросил главу района подготовить письмо, приложить фотографии здания и пообещал поговорить с митрополитом Псковском и Порховским Тихоном, чтобы рассмотреть варианты решения данного вопроса.

Напомним, работы в парке Победы проводятся по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» и программе Минстроя РФ «Формирование городской среды».