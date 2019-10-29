Общество

Обустройство пешеходной улицы Шумейко в Острове планируют включить в проект «Формирование комфортной городской среды»

Обустройство пешеходной улицы Шумейко в Острове планируют включить в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». С таким предложением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 30 октября, он вместе с главой района Дмитрием Быстровым осмотрел улицу в рамках рабочей поездки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Быстров рассказал, что сейчас на улице планируется установка детской площадки и несколько специальных приспособлений для скейтбордистов. Он рассказал, что по подсчета на реализацию проекта необходимо 16 млн 600 тысяч рублей.

Михаил Ведерников попросил еще раз проверить подготовленный проект и порекомендовал показать его главному архитектору Псковской области Евгению Шапкину. «Он поможет доработать проект. У района тогда совсем другой вид будет. Улица центральная, сделаем - и жизнь вернется, люди будут гулять», - заверил губернатор.