Общество

Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя». Смена организована УМВД России по Псковской области при поддержке администрации региона, и проходит на базе АНО СОЦ «Юность», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На базе собрались ребята из 6 районов Псковской области. Самым многочисленным является отряд из Пскова, он состоит из 15 человек. Самому старшему участнику смены 16 лет, а самому маленькому 8.

Организаторы рассказали губернатору, что для детей предусмотрена обширная образовательно-спортивно-развлекательная программа. Дети поделились с главой региона своими впечатлениями от посещения скалодрома и сдачи норм ГТО. Программа смены рассчитана на неделю и проводится в период школьных каникул специально, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса.

Для детей разработана специальная мотивационная система, включающая программу поощрений. «У каждого ребенка своя есть анкета, свой профиль. В течение дня они зарабатывают лайки и могут обменять их на различные приятные поощрения», - рассказал один из вожатых.

Михаил Ведерников также осмотрел комнаты, где живут ребята по три человека. Организаторы отметили, что для детей организованы очень хорошие условия проживания.

В конце встречи губернатор похвалил детей за активность и вручил им сладкие подарки.