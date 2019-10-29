Общество

Газовая котельная появится в «Острове-3»

До 15 декабря жилой фонд района «Остров-3» планируют передать в распоряжение муниципалитета. Такая необходимость возникла в связи с тем, что на данный момент он находится в ведении Минобороны. Об этом в рамках встречи с инициативной группой ТОС рассказал глава региона Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В следующем году обязательно нужно построить свою котельную. Есть инвестор, может сделаем и своими силами, но, в любом случае, нужно все сети привести в порядок», - заявил Михаил Ведерников. Он также рассказал, что котельная будет газовой. Данный факт вызвал одобрение у местных жителей, так как на текущий момент микрорайон обслуживается мазутной котельной, которая также принадлежит Минобороны. Губернатор отметил, что средства на строительство постараются заложить на 2020 год.

Местные жители показали губернатору детскую площадку и дворовую парковку, которые удалось сделать благодаря победе на конкурсе проектов по благоустройству дворовых территорий домов № 20, 21 и 23 на сумму 198 тысяч рублей.

Жители попросили губернатора поднять вопрос об открытии сетевого магазина, где можно было бы приобрести все товары первой необходимости. Михаил Ведерников заявил, что проведет встречу с представителями одного из крупнейших сетевых магазинов и постарается решить данный вопрос.

Вице-губернатор Василий Осипов, присутствующий на встрече, обратил внимание местных жителей на то, что в микрорайоне еще предстоит проделать большой объем работ по замене коммуникаций и дорожного покрытия. С его слов, проектирование будет достаточно сложным и запланировано на 2020 год.

Жители микрорайона поблагодарили губернатора за активную работу: «Спасибо огромное, вы так все сдвинули с мертвой точки. Очень приятно, что руководитель региона работает с народом».

Напомним, Остров определен как один из 10 муниципалитетов приоритетного развития в Псковской области. В 2020 году планируется разработка мастер-плана для города. По планам в ближайшие несколько лет город сильно преобразится.