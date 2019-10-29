Общество

Городская администрация постановила демонтировать велопрокат на набережной Псковы

В Пскове собираются демонтировать пункт проката спортивно-прогулочного инвентаря «Прокат Rental», расположенный на улице Милицейской - на набережной реки Псковы - у памятника регионального значения «Бани торговые К.И. Гельдта». Информация о демонтаже объекта приведена в постановлении администрации Пскова (от 21 октября, №1638).

По документу, обозначенному в нем решению Псковской городской Думы (от 28 января 2011 года, № 2049) и акту о самовольном занятии земляного участка (от 19 июня 29 года, №60/2019), администрация муниципалитета постановила, чтобы владелец проката сам демонтировал свой объект. И должен это сделать в течение 15 дней с момента получения постановления.

Распоряжение подкреплено ссылками на статьи 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков»: «полномочия администрации города» и «полномочия главы администрации города».

Контролирует исполнение постановления замглавы администрации Пскова Елена Жгут.