Общество

В WWF назвали самых популярных экзотических животных, которых россияне покупают в Сети

Больше всего объявлений о покупке или продаже экзотических животных в российском интернете касалось ящериц и питонов. За ними следуют черепахи, в том числе и краснокнижные, среди птиц популярнее всего попугаи жако, а среди приматов - лемуры лори, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России «Коммерческий оборот диких животных в РФ».

«Анализ объявлений показал, что 90% объявлений предлагали к покупке/продаже экзотические виды животных, среди которых большую часть составляли рептилии – ящерицы и змеи (преимущественно питоны)... В категории "птицы" наиболее многочисленные объявления о продаже попугаев жако... Среди приматов наибольшее количество объявлений продавало лемуров и лори (более 100 объявлений)», - говорится докладе.

Как уточняется в докладе, среди диких кошек больше всего объявлений касается тигров.

Кроме того, эксперты обнаружили объявления о продаже особо ценных видов диких животных. Продавцы пытались сбыть шкуры белых медведей, рога сайгака, чучела беркута, рога и шкуру архаров, голову амурского тигра и одного зубра.

По данным WWF, объем интернет-рынка диких животных в РФ составил более 10 миллионов долларов за 3 месяца.