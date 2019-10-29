Общество

Осенняя смена лидеров проходит в лагере «Стремительный»

В детском оздоровительном лагере «Стремительный» в рамках Псковского детского форума, при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Псковской области проходит осенняя смена лидеров.

На протяжении всех осенних каникул ребята из Пскова, Псковского, Порховского, Печорского, Пушкиногорского, Островского, Пыталовского, Палкинского и Стругокрасненского районов знакомятся с опытом организации волонтерской деятельности, практикой написания и реализации социальных проектов. Также они принимают участие в тренингах по лидерству, командообразованию и правовому просвещению. Для участников смены лидеров организованы встречи с руководителями общественных организаций и представителями органов системы профилактики.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, итогом этой работы станет презентация разработанного в ходе смены собственного группового проекта и возможность войти в состав Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области.