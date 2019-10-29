Общество

Зарубежный парфюм подорожает из-за новых правил маркировки

Новые правила маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенные Минпромторгом, ударят по ассортименту духов и туалетной воде и приведут к их подорожанию. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка.

В Ассоциации прямых продаж считают, что рост цен на парфюмерию из Европы и Америки может составить 5 - 15%.

С 1 июля 2020 года производители и поставщики должны будут наносить на упаковки товаров цифровые коды, причем в случае импортной продукции сделать это придется до пересечения госграницы России.

При этом контролирующие органы против того, чтобы маркировка импортной парфюмерии происходила на территории России, опасаясь волны контрафакта.

По оценкам участников рынка, доля импортных духов и туалетной воды в РФ – 50 - 70%.