Общество

«Росконтроль» выявил нехватку мяса в тушенке

Центр «Росконтроль» проверил качество тушенки российского производства. Эксперты рекомендовали к покупке только три образца из 19. Об этом пишет «Лента.ру».

Лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга проверили свиную тушенку марок «Мясницкий ряд», «Главпродукт», «Честный продукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский» и говяжью «Добротный продукт», «Спецпроект», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Главпродукт», «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей», «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

Первое место по итогам тестов заняла свинина «Честный продукт». В ней больше белка и меньше соли, чем в большинстве образцов, некоторые замечания экспертов вызвал только внешний вид. В тройку лидеров также вошли говядина и свинина Йошкар-Олинского мясокомбината. Эти товары рекомендованы к покупке. В список товаров с замечаниями попали «Мясницкий ряд» и «Ремит», остальные оказались в черном списке.

Все образцы соответствовали требованиям безопасности, однако во многих консервах оказалось больше жира и меньше мяса, чем положено по правилам. В ряде марок обнаружены не заявленные в описании компоненты — камедь, каррагинан, животный белок и субпродукты, Это делается для удешевления производства, пояснили эксперты. Кроме того, многие образцы не соответствовали требованиям к консистенции — содержали мелкие куски мяса (меньше 30 гр) и даже фаршевую массу, а один из образцов при нагревании превращается в измельченную массу. Также эксперты высказали замечания к внешнему виду бульона и количеству пряностей.