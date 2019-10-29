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Общество

Участники Всероссийского проекта «Дети-герои» познакомились с достопримечательностями столицы

31.10.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

Участники Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», прибывшие в Москву со всей страны, провели насыщенный день в столице. Вместе со старшими товарищами - военнослужащими Росгвардии ребята посетили Музеи Московского Кремля, побывали на Соборной площади, в Оружейной палате и в Грановитой палате с Красным крыльцом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии. 

В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» для детей провели экскурсию «Кругосветное путешествие». Ихтиологи и экскурсоводы Центра познакомили школьников с уникальными экспозициями. Ребятам показали яркое водное шоу с участием морских животных.

Дети и подростки, многие из которых приехали в столицу впервые, остались очень довольны экскурсионной программой, организованной представителями Совета Федерации и Росгвардии.

Завтра ребята посетят Отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского, где увидят дефиле роты почетного караула, побывают в музее легендарного соединения и кинологическом центре.

Кроме того, участники всероссийского проекта "Дети-герои" познакомятся со сверстниками из Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Они узнают об истории училища, увидят, как живут и учатся кадеты Росгвардии.

1 ноября в Совете Федерации состоится чествование участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта. Дети и подростки до 16 лет, проявившие личное мужество в экстремальных ситуациях и спасшие человеческие жизни, будут награждены общественными наградами и ценными подарками.

Напомним, от Псковской области в мероприятии принимает участие 15-летний житель Пскова Иван Степанов, который 19 июня 2019 года спас ребенка, который упал в реку Пскову в районе пешеходного моста.

Источник: Псковская Лента Новостей
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