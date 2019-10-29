Общество

Проект областного бюджета внесен в Псковское областное Собрание

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленный региональным законодательством срок поступил в областное Собрание депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, главный финансовый документ региона направлен в парламент и в электронном виде, и на бумажном носителе.

Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2020 году прогнозируются в размере 36 млрд рублей, в 2021 – 34 млрд рублей, в 2022 – 35,5 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере – 36,6 млрд рублей, в 2021 году – 33,7 млрд рублей, в 2022 году – 35 млрд рублей.

Цифры, обозначенные в проекте областного бюджета неокончательные, в процессе его рассмотрения будут внесены изменения – предстоящие корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета.

Проект бюджета сформирован на основе 19 государственных программ. Как и в прошлые годы, областной бюджет 2020 года по своей экономической структуре расходов имеет социальную направленность.

Процедура рассмотрения проекта областного бюджета четко регламентирована региональным законодательством. В соответствии с положениями закона «О бюджетном процессе в Псковской области» принятый к рассмотрению законопроект со всеми необходимыми материалами председатель Собрания Александр Котов направит в парламентские комитеты, а также в Счетную палату и правовое управление Собрания, которые в течение 10 дней должны подготовить заключения по проекту областного бюджета.

Законодательством предусмотрена процедура публичных слушаний – так называемое «нулевое чтение». Участники публичных слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания.

Кроме того, перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут традиционные консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором области. Затем основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. На следующем этапе к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом ее детального обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Далее проект бюджета вновь будет вынесен на обсуждение комитетов, а затем на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.

Напомним, согласно региональному законодательству составление проекта областного бюджета - исключительная прерогатива администрации области. Областное Собрание депутатов рассматривает и утверждает главный финансовый документ региона.