Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания для школьников после просмотра стендапа

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил региональному департаменту образования отменить домашние задания для школьников, сообщает «Учительская газета». Такое решение, по его словам, чиновник принял после просмотра выступления комика Алексея Щербакова.
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«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания - это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить», — написал Савченко в социальной сети «ВКонтакте».
Стендап комик Алексей Щербаков
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Он добавил, что ученикам надо выполнять домашние задания в учебном заведении, как это уже реализовано в школах полного дня.
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«Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — резюмировал губернатор.