Общество

Псковские таможенники приняли участие в Международном таможенном форуме-2019

Начальники трех таможенных постов приняли участие в Международном таможенном форуме, состоявшемся 24-25 октября в Москве. Руководители Псковского таможенного поста, таможенного поста многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино и таможенного поста железнодорожный пункт пропуска Скангали участвовали в работе панельных сессий и «круглых столов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Псковские таможенники приняли участие в пленарном заседании «Таможня 2030: траектория будущего». На нем была представлена Стратегия развития таможенной службы до 2030 года. Руководитель ФТС России Владимир Булавин в своем выступлении обозначил направления развития Федеральной таможенной службы. Он отметил, что мировым трендом и будущим российской таможни станет дальнейшая цифровизация процессов и внедрение в работу методов «искусственного интеллекта». Планируется, что к 2030 году будет сформирована качественно новая, насыщенная «искусственным интеллектом» таможенная служба, обеспечивающая обработку больших объемов данных, применение передовых методов таможенного аудита, аналитики и управления информацией, электронный документооборот для добросовестных предпринимателей на всех стадиях совершения таможенных операций.

«Оказаться в День таможенника Российской Федерации среди своих коллег в Москве на международном форуме – это большая честь для меня, - отметила начальник Псковского таможенного поста Айман Любич. - В рамках работы форума мы посетили панельные сессии "Поддержка экспорта в России", "Реформирование таможенных органов. Адаптация к системным изменениям", "Трансформация таможенного законодательства: первые итоги и дальнейшие перспективы", "Администрирование таможенных платежей: новые приоритеты и возможности". На сессиях обозначались приоритеты и возможности таможенного администрирования с использованием передовых таможенных технологий. Я рада, что стала участником такого грандиозного события международного масштаба».