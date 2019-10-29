Валентин Юдашкин пригласил школьницу из Красногородска на Неделю моды в Москву

Красногородская школьница Анна Федорова только что вернулась из Москвы, где представляла свое платье на «Неделе моды», которая прошла 22-27 октября, пишет ЦДИ.

Анне Федоровой 2 ноября исполнится 17 лет. А ее талант и трудолюбие уже оценил самый известный кутюрье России Валентин Юдашкин.

На ее счету несколько побед в творческих конкурсах, а еще - дефиле в роли модели в Москве.

Путь к успеху

Анна учится в Красногородской специальной коррекционной школе-интернате. И она очень любит создавать вещи своими руками.

Любовь к декоративно-прикладному творчеству у неё возникла после занятий в кружке «Домовенок», где она и научилась шить.

Первыми ее работами были игрушки. Затем вместе с преподавателями школы она стала осваивать технику шитья на швейной машинке.

Педагоги, увидев Анино трудолюбие и ее творческий авторский стиль, предложили талантливой ученице принять участие в конкурсе фонда социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона».

В итоге именно работа школьницы из Красногородска покорила жюри всероссийского конкурса, а в столицу Анну Фёдорову пригласил российский кутюрье, член попечительского совета фонда социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона» Валентин Юдашкин.

Узнав о победе, не поверила

Именно так Анна Федорова отреагировала на известие о том, что вошла в число победителей. Об этом ей сообщили в сентябре члены жюри под председательством Валентина Юдашкина.

Авторское платье красногородской участницы с названием «Засуха» заняло второе место.

При подведении итогов члены жюри всероссийского конкурса отметили, что они обращали внимание не только на созданный наряд участниц конкурса, но и на презентацию.

Анна не просто предоставила на конкурс фотографии наряда, но и ярко его презентовала. Причём, она выступила не только в роли модельера, но и сама стала моделью.

Мечты сбываются

Педагоги рассказывают, что заметили талант Анны ещё в пятом классе, когда на уроках технологии и труда девочек учили навыкам шитья. Сначала успешно сшитый фартук, потом рубашки, юбки, майки... Сразу было видно, что Ане очень нравится шить. Она стала создавать вещи не только для себя, но и помогала другим девочкам из класса и более младшим осваивать премудрости кройки и шитья, а также делилась своими секретами и хитростями владения швейной машинкой.

- Мне очень нравится создавать что-то своими руками, и педагоги отмечают, что у меня неплохо получается. Если загадывать на будущее, то можно попробовать стать швеей и создавать красивые наряды, - рассказывает Анна.

История создания засухи

Темой конкурса, в котором победила красногородская школьница, стали «Природные стихии». Участникам нужно было не только выступить в роли дизайнера нового образа, но и собственноручно воплотить свой эскиз наряда в жизнь. Ещё одним важным моментом должна была стать презентация проекта.

С реализацией идеи Анне помогала ее педагог, Наталья Львова.

- Я выбрала образ засухи. Изначально мы вместе с моим преподавателем рассматривали несколько вариантов, но пришли к выводу, что наиболее ярко можно представить и презентовать именно это природное явление. И я нарисовала эскиз, отправила его на рассмотрение жюри конкурса. Надеялась, что идею оценят, хотя прекрасно понимала, что много участников и конкуренция довольно высокая, - говорит Аня.

Идею с засухой жюри посчитало оригинальной, и работа вышла в полуфинал. Следующим этапом было воплощение в жизнь придуманного образа и создание платья.

Интересные ноу-хау

1. Эскиз платья Анна рисовала сама, он был разработан в нескольких цветовых решениях и с разным вариантом принтов.

2. Основным материалом для создания наряда была выбрана белая бязь, которая помогла воплотить полёт творческой фантазии.

3. Рисунок, сделанный на платье, повторить невозможно, так как платье имеет уникальную окраску. Все ткани для него красили вручную.

4. Платье изготовлено с применением экологических технологий натуральной покраски. Для рисунка по ткани использовали лук и обычный чёрный чай.

После многочисленных экспериментов остановились на луке. Фрагменты ткани, окрашенные с его помощью, позволяли сделать плавные переходы цвета.

Для достижения эффекта разной глубины цвета автор наряда применила хитрость: часть ткани, скрученной особым образом, проваривали в кипятке с натуральными красителями.

5. Валентин Юдашкин отметил, что платье, созданное красногородской школьницей - единственное в мире, в котором окраска ткани и принта полностью выполнены вручную.

Впечатления от Москвы

Анна рассказывает:

- Это была одна из самых запоминающихся поездок в моей жизни! Утро 25 октября началось с репетиции в Гостином дворе. Режиссер-постановщик fashion-показов Любовь Гречишникова обучила наших участниц технике работы на подиуме перед долгожданным показом.

Благодаря стилисту Ерёмину Константину и визажисту Скрябиной Татьяне, из «BuroBeauty», каждой девочке был подобран эксклюзивный образ для выхода на подиум.

После показа президент фонда Ирина Кудрина и директор Наталия Юнченкова вручили всем победителям дипломы и подарки.

У меня и других девочек- финалисток останутся не только приятные впечатления от проекта, но и красивые фотоснимки, которые создал на память наш друг Юрий Ядров.

Уставшие, но очень счастливые мы не смогли упустить шанс и посетили символ Москвы-Красную площадь и парк природы и технологий «Зарядье».

Справочно о проекте

Проект «Создай свой стиль» в этом году в восьмой раз реализуется благодаря модельеру и попечителю фонда «Северная корона» Валентину Юдашкину. На протяжении шести месяцев наши молодые дизайнеры воплощают в реальность свои эскизы и в финале имеют уникальную возможность пройти по подиуму в рамках «Недели моды в Москве».

Интересные факты

1. Конкурс «Создай свой стиль» ежегодно проводит фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона». Представительницы Псковской области уже были в числе победителей этого престижного конкурса. Призовые места ранее также занимали воспитанницы Красногородской школы-интерната.

2. В этом году в конкурсе в рамках проекта «Создай свой стиль», принимали участие две девушки из Псковской области - Анна Фёдорова и Снежана Ахмедова. Снежане удалось пройти лишь два отборочных этапа, а Анна прошла все испытания и вышла в финал.

3.Каждый раз тема конкурса для молодых и талантливых модельеров выбирается разная. В этом году все участники показывали свои работы на тему «Природные стихии»