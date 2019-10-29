Общество

Антон Минаков: Мы опять будем искать копейки на строительство больниц и ремонт дорог

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков высказал свое негодование по поводу внешней политики России в отношении долгов, которые прощаются иностранным государствам. Об этом он заявил на очередной сессии регионального парламента.

«Недавно в СМИ прошла новость о том, что Российская Федерация прощает очередной долг африканским странам, этот долг составляет более 20 млрд рублей. Мы все прекрасно понимаем, что нужно заниматься внешней политикой, но внутренняя должна быть в приоритете. У нас в стране такая ситуация, что эти деньги не помешали бы и нам. Мы скоро будем принимать бюджет и снова будем искать копейки на строительство больниц, которые есть далеко не во всех районах, и на ремонт дорог», - заявил Антон Минаков.

Он также отметил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не раз подчеркивал, что российская олигархия выводит большие средства из экономики страны, делая вклады в иностранные банки. «Нужно знать границы и ставить рамки. В первую очередь, нужно думать о своих гражданах и делать на это упор», - заключил Антон Минаков.