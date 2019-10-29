Общество

Михаил Ведерников поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником

Торжественное собрание, посвященное Дню судебного пристава Российской Федерации, состоялось в четверг, 31 октября, в Приказной палате Псковского кремля. В мероприятии приняли участие руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, руководство территориальных подразделений федеральных ведомств, правоохранительных структур, сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова коллектив ведомства с профессиональным праздником поздравил Сергей Дмитриев. «Служба судебных приставов - важное звено в системе государственных органов Псковской области и Российской Федерации. Ее сотрудники играют значимую роль в обеспечении работы судебной системы, исполнении решений органов власти, защите прав и свобод граждан. От регионального подразделения во многом зависят экономическая безопасность нашего региона и его устойчивое развитие. Своей работой вы убедительно доказываете свой высокий профессионализм, идейность и стремление работать на результат. Убежден, что и впредь вы будете прилагать максимум усилий для поддержания правопорядка и законности в Псковской области», — отмечается в приветственном адресе главы региона.

Затем Сергей Дмитриев вручил почетную грамоту губернатора региона и благодарственные письма администрации области. В этот день лучшие сотрудники также были отмечены различными ведомственными наградами.

В рамках торжественного мероприятия более 20 молодых специалистов приняли присягу на верность службе. Молодые сотрудники ведомства принесли клятву соблюдать законы Российской Федерации, добросовестно исполнять свои служебные обязанности по защите прав граждан, общества и государства.

Напомним, что в текущем году сумма, взысканная сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, увеличилась на 40%. Так, общая взысканная сумма составила около 2 млрд рублей, что почти на 500 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом. С работодателей в пользу жителей региона взыскали около 4 млн. рублей. В доход консолидированного бюджета перечислено 870 млн рублей, а местный и региональный бюджет пополнился более чем на 720 млн рублей. Порядка 755 млн рублей перечислено налоговых платежей.