Общество

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов в Санкт-Петербурге представили характеристику КГБ на молодого Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на 78.ru.

В справке говорится, что будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года.

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником. <...> Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», — отмечается в характеристике.

В документ также подчеркивается, что Путин был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.

Владимир Путин начал работать в КГБ по окончании юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году.

В 1985-1990-х он служил в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году Путин уволился из органов госбезопасности.