Общество

Александр Котов поручил разработать законопроект о компенсации расходов на транспорт для педагогов, ездящих из города в сельскую местность

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поручил председателю комитета по образованию Псковской области Александру Седунову подготовить законопроект, позволяющий компенсировать дорогу преподавателям, которые едут на работу в сельскую местность из городов. Поручение он озвучил в ходе очередной сессии регионального парламента.

В ходе отчета «Об организации автомобильных пассажирских перевозок в Псковской области» председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина вице-спикер областного Собрания, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Остренко задал вопрос о подвозе педагогов в сельскую местность. Он пояснил, что на данный момент компенсируются только транспортные расходы на подвоз учителей из сельской местности в более крупные населенные пункты.

Отвечая на вопрос, Борис Елкин заявил, что педагоги могут добираться в сельскую местность, используя регулярное сообщение. Если с расписанием есть каике-то проблемы или предложения, то комитет по транспорту и дорожному хозяйству готов к общению и работе в данном направлении. Однако он отметил, что в вопросе организации перевозок для учителей из города на данный момент есть определенные законодательные казусы. «По закону мы можем возить только из сельской местности», - заявил Борис Елкин.