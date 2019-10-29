Общество

Депутаты областного Собрания утвердили гимн Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили еще один официальный символ Псковской области - гимн. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона принят в двух чтениях сегодня, 31 октября, на очередной сессии регионального парламента при 35 голосов «за» и 1 – «против».

Отметим, что создание гимна - это результат работы Общественной палаты и педагогического Совета, образованного в 2018 году. Гимн, как музыка, так и его слова, был выбран по результатам конкурса. После его утверждения будет необходимо произвести официальную запись, ее осуществит Псковский симфонический оркестр.

Всего на творческий конкурс по созданию гимна поступило 17 проектов. Победителем стал выпускник Российской академии имени Гнесиных, педагог музыкальных школ Пскова, автор более 300 музыкальных произведений, лауреат и дипломант множества профессиональных конкурсов Борис Федотов.

Текст к гимну написала кандидат филологических наук, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяна Рыжова.