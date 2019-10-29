Общество

В Госдуме обвинили Минздрав в безответственности

Минздрав России, обнародовав статистику о сокращении числа врачей в регионах, выступает не как министерство, а как мониторинговое агентство. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев в своем Facebook-аккаунте, пишет «Лента.ру».

«Как будто это мониторинговое агентство, а не министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», — написал депутат.

Ранее РБК со ссылкой на справку ведомства о состоянии здравоохранения в субъектах сообщил, что в 54 регионах России в этом году сократилось число врачей. В Минздраве считают, что это связано с зарплатами и социальными причинами.

Лидером по оттоку медиков стала Бурятия, где число специалистов уменьшилось на 59 процентов по сравнению с прошлым годом. Там их число сократилось с 3673 до 1499 человек.