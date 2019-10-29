Общество

Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование

Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии приняли сегодня, 31 октября, на 36-сессии Псковского областного Собрания.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в целях приведения регионального законодательства федеральному, в котором уточнено переданное субъектам Российской Федерации полномочие по установлению сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда.

В редакции, введенной в действие с 1 июня 2019 года к полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено установление также публичных сервитутов.