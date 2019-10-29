Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не думай о Yota
Аварий не будет!
Где отпраздновать корпоратив?
Дом от А до Я
Мембранные сапоги Nordman
Кто такие шабашники?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Идеальное авто в Автотим
Золотая осень где отдохнуть?
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где переобуть машину?
Все на бал
«Бригадный Подряд» в Пскове
Штраф за оскорбление коллектора
Не в коня корм?
Архитектор провалов
 
 
 
ещё Общество 29.10.2019 13:349 В Псковской области создадут кибердружину 31.10.2019 15:070 Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование 31.10.2019 14:280 Упрощенная процедура декларирования доходов депутатами сельских поселений зафиксирована в законодательстве Псковской области 31.10.2019 14:120 Депутаты разграничили полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области 31.10.2019 14:020 Почти 30 тысяч пенсионеров Псковской области получат в 2020 году доплату к пенсии 31.10.2019 14:000 В Госдуме обвинили Минздрав в безответственности
 
 
 
Самое популярное 28.10.2019 14:372 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019 09:404 ДТП произошло у Кремля в Пскове 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 29.10.2019 18:570 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года 28.10.2019 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование

31.10.2019 15:07|ПсковКомментариев: 0

Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии приняли сегодня, 31 октября, на 36-сессии Псковского областного Собрания.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в целях приведения регионального законодательства федеральному, в котором уточнено переданное субъектам Российской Федерации полномочие по установлению сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда.

В редакции, введенной в действие с 1 июня 2019 года к полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено установление также публичных сервитутов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 104 человека
31.10.2019, 15:070 Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование 31.10.2019, 14:540 Невельские футболисты вышли в плей-офф всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России» 31.10.2019, 14:530 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 31.10.2019, 14:450 Военных-срочников освободят от уплаты транспортного налога в Псковской области
31.10.2019, 14:340 Принят новый коэффициент, отражающий особенности рынка труда Псковской области 31.10.2019, 14:300 Всех председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области введут в штат 31.10.2019, 14:280 Упрощенная процедура декларирования доходов депутатами сельских поселений зафиксирована в законодательстве Псковской области 31.10.2019, 14:271 Псковская недвижимость: От строительства и трудностей до продаж и перспектив
31.10.2019, 14:120 Депутаты разграничили полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области 31.10.2019, 14:110 В Псковской области пройдет «Культурный марафон» 31.10.2019, 14:020 Почти 30 тысяч пенсионеров Псковской области получат в 2020 году доплату к пенсии 31.10.2019, 14:000 В Госдуме обвинили Минздрав в безответственности
31.10.2019, 13:580 Александр Котов: Муниципальные автостанции - точки социального притяжения, закрывать их нельзя 31.10.2019, 13:530 Закон о зарплате муниципальных служащих принят в Псковском областном Собрании депутатов 31.10.2019, 13:510 Более 76% читателей ПЛН категорически против строительства полимерно-битумного завода в «Моглино» 31.10.2019, 13:452 Городская администрация постановила демонтировать велопрокат на набережной Псковы
31.10.2019, 13:410 Псковские депутаты одобрили пять допсоглашений с Минфином, касающихся покрытия дефицита областного бюджета 31.10.2019, 13:370 Юрий Сорокин: Нам нужно вмешаться в регулирование безопасности перевозок такси 31.10.2019, 13:330 Увеличение доходной и расходной части бюджета территориального ФОМС утвердили псковские депутаты 31.10.2019, 13:330 Занятия с психологами проходят в рамках проекта псковского Детского фонда «Учись, студент!»
31.10.2019, 13:312 Псковское областное Собрание приняло законопроект, повышающий ставки транспортного налога в регионе 31.10.2019, 13:250 Новый год - 2020: где отпраздновать корпоратив 31.10.2019, 13:210 Депутаты областного Собрания утвердили гимн Псковской области 31.10.2019, 13:170 Артур Гайдук вошел во фракцию «Яблоко» Псковского областного Собрания
31.10.2019, 13:140 Праздничный концерт, посвященный 75-летию протоиерея Олега Тэора, состоялся в Доме офицеров 31.10.2019, 13:072 На нерегулируемый тариф намерены перевести 19 автобусных маршрутов в Псковской области 31.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 31.10.2019, 12:531 Псковские власти намерены бороться с перевозчиками, осуществляющими регулярные маршруты под видом заказных
31.10.2019, 12:510 Гдович проник в дом соседа и похитил его имущество 31.10.2019, 12:491 Борис Елкин: Мы работаем с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для города 31.10.2019, 12:440 В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина 31.10.2019, 12:371 Алексей Севастьянов указал на катастрофическую бесхозяйственность в транспортной сфере Псковской области
31.10.2019, 12:330 Десять азиатов задержаны пограничниками в Пыталовском районе 31.10.2019, 12:330 Александр Котов поручил разработать законопроект о компенсации расходов на транспорт для педагогов, ездящих из города в сельскую местность 31.10.2019, 12:310 Псковские таможенники приняли участие в Международном таможенном форуме-2019 31.10.2019, 12:290 Книжные издания музея-заповедника «Михайловское» представят на «Русских сезонах» в Берлине
31.10.2019, 12:230 Борис Елкин рассказал, какие меры принимаются для стабилизации ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс» 31.10.2019, 12:200 У молодого великолучанина изъяли 80 г марихуаны 31.10.2019, 12:194 Расторгнуть Соглашение о строительстве завода «Титан-Полимер» призвал Лев Шлосберг 31.10.2019, 12:170 Псковские депутаты указали на плачевное состояние школьных автобусных перевозок в регионе
31.10.2019, 12:140 Пскович занял призовое место в чемпионате мира по велоспорту-шоссе среди глухих 31.10.2019, 12:070 Борис Елкин: Лишь треть пассажирских перевозок в Пскове являются не убыточными 31.10.2019, 12:030 Великолучанка захотела получить компенсацию за «поддельные лекарства» и лишилась 45 тысяч рублей 31.10.2019, 12:000 Александр Котов: Стыдно, когда автобусы со школьниками в сельской местности вытаскивают трактора
31.10.2019, 11:595 В Псковской области планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте 31.10.2019, 11:551 Борис Елкин: Мы делаем все возможное, чтобы остановить частую смену руководителей «Псковпассажиравтотранса» 31.10.2019, 11:530 Михаил Ведерников поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником 31.10.2019, 11:500 Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
31.10.2019, 11:460 Дарья Козьякова: Филиалы «Псковпассажиравтотранса» полностью выкинуты из жизни предприятия 31.10.2019, 11:440 С банковской карты великолукского предпринимателя списали 90 тысяч рублей 31.10.2019, 11:400 «Сообразим на троих»: Откуда берутся политические фрики? 31.10.2019, 11:390 Валентин Юдашкин пригласил школьницу из Красногородска на Неделю моды в Москву
31.10.2019, 11:340 Борис Елкин: Псковские автотранспортные госпредприятия в полной мере выполняют социальные обязательства 31.10.2019, 11:281 Антон Минаков: Мы опять будем искать копейки на строительство больниц и ремонт дорог 31.10.2019, 11:191 Население Невельского района оценивает «мусорную» реформу положительно - глава района 31.10.2019, 11:181 Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы
31.10.2019, 11:070 Участники Всероссийского проекта «Дети-герои» познакомились с достопримечательностями столицы 31.10.2019, 10:581 Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания для школьников после просмотра стендапа 31.10.2019, 10:490 Проект областного бюджета внесен в Псковское областное Собрание 31.10.2019, 10:430 Ситуацию в партии «Единая Россия» прокомментирует Александр Козловский в программе «Гайд-парк»
31.10.2019, 10:400 4 ноября Центр народного творчества приглашает на тематическую концертную программу «Песня не знает границ!» 31.10.2019, 10:320 Период оформления льготных проездных региональными льготниками Псковской области прекращается с 1 ноября 31.10.2019, 10:210 Невельские футболисты выступают в финале всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России» 31.10.2019, 10:101 Круглосуточный магазин на Яна Фабрициуса в Пскове изменил режим работы после вмешательства прокуратуры
31.10.2019, 09:590 В Плюсском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку леса 31.10.2019, 09:520 Россиян уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью 31.10.2019, 09:410 Конкурсантки «Мисс Псков 2019» посетили бьюти мастер-класс 31.10.2019, 09:322 «Росконтроль» выявил нехватку мяса в тушенке
31.10.2019, 09:190 Мужчина отравился угарным газом при пожаре в жилом доме в Бежаницком районе 31.10.2019, 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове 31.10.2019, 09:105 Зарубежный парфюм подорожает из-за новых правил маркировки 31.10.2019, 09:000 Осенняя смена лидеров проходит в лагере «Стремительный»
31.10.2019, 08:510 В WWF назвали самых популярных экзотических животных, которых россияне покупают в Сети 31.10.2019, 08:390 «Зеленый стандарт»: Минсельхоз выбрал название российского бренда экопродукции 31.10.2019, 08:300 Штрафы за езду без ОСАГО хотят повысить в семь раз 31.10.2019, 08:210 К 10 месяцам лишения свободы условно приговорили псковича за угрозу убийством
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.