Общество

Закон о зарплате муниципальных служащих принят в Псковском областном Собрании депутатов

Законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» принят сегодня, 31 октября, на очередной сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что указанный проект закона разработан во исполнение постановления правительства РФ, в котором оговариваются вопросы регулирования уровня оплаты труда работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации. В законе Псковской области предлагается установить, что расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждений не может превышать расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении учреждений:

• осуществляющих исполнение государственных функций;

• наделенных в случаях, предусмотренных областным законодательством, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на указанные государственные органы;

• обеспечивающих деятельность указанных государственных органов (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

Авторы законопроекта утверждают, что предлагаемые поправки позволят обеспечить сопоставимость оплаты труда работников государственных органов - учредителей и подведомственных таким органам учреждений при выполнении ими функций учредителя.

При этом предлагаемое проектом закона изменение не будут распространяться на образовательные, культурные, медицинские учреждения и учреждения социального обслуживания, работникам которых предусмотрено повышение оплаты труда в соответствии с «майскими» указами президента 2012 года.

Соответственно, предлагаемое проектом закона условие не коснется следующих работников: педагогических, медицинских, социальных, работников культуры, работающих в соответствующих учреждениях.

По информации, представленной органами исполнительной власти, предлагаемое законопроектом изменение будет распространяться на государственные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сферах лесоводства, информационных систем и технологий, транспорта, обеспечения безопасности, градостроительной деятельности. Из них в двух учреждениях – ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» и ГАОУ ДПО ПО «Псковский областной учебный комбинат ЖКХ» - фактическое значение среднемесячной заработной платы за 2018 год превысило значение среднемесячной заработной платы в государственном органе - Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

По ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» превышение составило 31,6 %, по ГАОУ ДПО ПО «Псковский областной учебный комбинат ЖКХ» - 5,7 %. Расчетное значение среднемесячной заработной платы на 2019 год по ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» также превышает расчетное значение среднемесячной заработной платы в государственном органе на 20,7 %.

По итогам голосования (41 – за, 2 – воздержались) законопроект принят в двух чтениях.