Общество

Почти 30 тысяч пенсионеров Псковской области получат в 2020 году доплату к пенсии

Депутаты областного Собрания на 36-й сессии регионального парламента приняли в двух чтениях законопроект, устанавливающий с 2020 года региональную социальную доплату к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что месяцем ранее законом области была установлена величина прожиточного минимума пенсионера - она составила 9 529 рублей. Так как в нашем регионе эта цифра выше, чем в целом по России, то у Псковской области возникла обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии - разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составляет 29 369 человек, средний размер доплаты - 2 250,90 рублей на человека.

Годовой объем выплат оценивается в 708 млн 881 тысячу рублей с учетом расходов на доставку. 93% расходов возьмет на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7% 49,3 млн рублей). Расходы на доставку социальной доплаты также будут покрываться из областного бюджета (3,6 млн рублей).

Законопроект по оценке регионального комитета по социальной защите коснется почти 30 тысяч пенсионеров.