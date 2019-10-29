Общество

Депутаты разграничили полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли сегодня, 31 октября, в двух чтениях закон, который разграничивает полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан при участии Главного управления МЧС России по Псковской области и внесен в региональный парламент губернатором. Документом регулируются отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории области, определены правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и установлены полномочия органов государственной власти в этой сфере.

В числе прочего к полномочиям губернатора отнесено осуществление руководства гражданской обороной на территории региона, к полномочиям областного Собрания - принятие законов области в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением, к полномочиям администрации области - обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.