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Общество

Депутаты разграничили полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области

31.10.2019 14:12|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания приняли сегодня, 31 октября, в двух чтениях закон, который разграничивает полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработан при участии Главного управления МЧС России по Псковской области и внесен в региональный парламент губернатором. Документом регулируются отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории области, определены правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и установлены полномочия органов государственной власти в этой сфере.

В числе прочего к полномочиям губернатора отнесено осуществление руководства гражданской обороной на территории региона, к полномочиям областного Собрания - принятие законов области в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением, к полномочиям администрации области - обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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