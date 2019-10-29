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Общество

В России отмечают День работников СИЗО и тюрем

31.10.2019 15:34|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. Именно этот день 13 лет назад директор ФСИН России Ю.И. Калинин объявил профессиональным праздником тех, кто несет службу в следственных изоляторах и тюрьмах.

Эта дата была выбрана не случайно: 31 октября 1963 года коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение об образовании следственных изоляторов в качестве новой разновидности учреждений, действующих в уголовно-исполнительной системе нашей страны. Однако праздник был учрежден директором Федеральной службы исполнения наказаний лишь в сентябре 2006 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на территории Псковской области функционируют два следственных изолятора: СИЗО-1 в городе Пскове - одно из старейших пенитенциарных учреждений России и СИЗО-2, расположенное в городе Великие Луки. Тюрем в настоящее время в регионе не имеется.

По-прежнему приоритетным направлением в деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы является надежная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осужденных и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел, а также соблюдение прав и законных интересов указанных лиц, создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех работников, сотрудников и ветеранов следственных изоляторов с профессиональным праздником.

Источник: Псковская Лента Новостей
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