Общество

Упрощенная процедура декларирования доходов депутатами сельских поселений зафиксирована в законодательстве Псковской области

Установленный федеральным законом «О противодействии коррупции» упрощённый порядок декларирования доходов депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, зафиксирован и в региональном антикоррупционном законодательстве. Изменения в соответствующий областной закон подготовлены прокуратурой области и приняты депутатами на 36-й сессии регионального парламента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, упрощенный порядок подразумевает, что обязанность представлять сведения о доходах для депутата наступает в случае совершения им либо членами его семьи сделок, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года.

Если данные сделки не совершались, то сельский депутат избавляется от необходимости заполнять декларации – достаточно сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта РФ в порядке, установленном региональным законом.

Законом Псковской области устанавливается, что депутаты представительных органов сельских поселений сообщают об отсутствии вышеуказанных сделок губернатору путем направления письменного уведомления в подразделение аппарата администрации области по профилактике коррупционных и иных правонарушений не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Напомним, что инициатором принятия федеральных норм об упрощении порядка декларирования доходов депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, выступил член Совета Федерации, делегированный в верхнюю палату российского парламента Псковским областным Собранием депутатов, Андрей Турчак.