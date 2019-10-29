Общество

Бесплатный Фотокросс «Четкость» пройдет в Пскове 24 ноября

К участию в соревнованиях приглашаются команды от трех до пяти человек, заинтересованные фотоискусством. Фотокросс начнется 24 ноября в 12:00 в Псковском городском молодежном центре. Именно там команды получат кросс-лист, содержащий задания Фотокросса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, командам необходимо будет выполнить задания, указанные в кросс-листе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Подведение итогов и награждение победителей планируется провести в этот же день, после прохождения командами Фотокросса в Молодежном центре.



Заявки на участие организационный комитет принимает до 22 ноября, желающим принять участие необходимо заполнить форму.