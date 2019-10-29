Общество

Изменилась процедура согласования параметров государственных программ

Депутаты областного Собрания внесли изменения в региональное законодательство, позволяющие оптимизировать порядок и сроки внесения изменений в государственные программы. Принятие поправок в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» было инициировано комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике с учётом наработанной практики рассмотрения корректировок действующих государственных программ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно существовавшей до настоящего времени процедуре депутаты в рамках заседаний профильных комитетов согласовывали все, даже самые незначительные, изменения, вносимые администрацией области в госпрограммы. Это приводило к затягиванию сроков принятия документов и зачастую носило формальный характер.

Принятый депутатами новый порядок рассмотрения госпрограмм позволит сократить время их согласования, что очень важно для участия региона в конкурсах на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Кроме того, теперь, чтобы исключить формальное рассмотрение проектов изменений в госпрограммы, они будут направляться в Собрание только после согласования уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере стратегического планирования и финансовым органом. Это позволит депутатам получать для рассмотрения на заседаниях комитетов более доработанные документы, чем те, которые приходили ранее.