Общество

Прокуратура обязала администрацию Новосокольнического района поставить на учет 54 км бесхозных водопроводных сетей

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о водоснабжении населения, проживающего на территории муниципального образования «Пригородная волость», в ходе которой установлено, что в настоящее время на территории сельского поселения «Пригородная волость» расположены 54 км водопроводных сетей, проходящих по территории более 30 деревень.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района, собственник объектов водоснабжения (сетей, водонапорных башен, водоразборных колонок, артезианских скважин) не определен. Ни у кого на балансе они не числятся. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о данных объектах отсутствуют. В реестре муниципальной собственности они также не состоят. Эти сети ни за кем не закреплены, и никто не осуществляет контроль за их техническим состоянием.

Бездействием администрации сельского поселения «Пригородная волость», которая не признала указанные объекты водоснабжения бесхозными и не обратилась с заявлением о принятии их на учет, нарушаются права неопределенного круга лиц на беспрепятственное водоснабжение и водоотведение, по причине того, что вышеуказанные сети ввиду ветхости и при отсутствии собственника периодически выходят из строя и требуют ремонта, что планомерно приводит к техническому ухудшению их состояния, что недопустимо.

4 октября прокуратурой района в Новосокольнический районный суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию сельского поселения «Пригородная волость» принять предусмотренные законом меры по постановке на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, в качестве бесхозяйного, недвижимого имущества- указанных объектов водоснабжения населения.

В настоящее время заявление не рассмотрено.