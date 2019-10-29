Общество

Двух мировых судей утвердили депутаты Псковского областного Собрания

Двух мировых судей судебных участков Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 36-й сессии регионального парламента.

Так, кандидатура Елены Халиной 1971 года рождения согласована на должность мирового судьи судебного участка №33 в границах административно-территориального образования «Великие Луки» на пятилетний срок полномочий. Общий стаж ее работы в области юриспруденции – свыше 25 лет (с 1994 года). Стаж работы в должности мирового судьи - 17 лет. Является мировым судьей указанного участка. Из 42 депутатов в ее пользу проголосовали 41, против - 1.

Андрей Цыганов 1987 года рождения в свою очередь займет на пять лет должность мирового судьи судебного участка №6 в Красногородском районе. Его общий стаж работы в области юриспруденции – свыше 10 лет (с 2009 года). На данный момент является действующем мировой судьей указанного участка. Из 42 депутатов в его пользу проголосовали 40, против - 2.