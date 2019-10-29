Общество

В закон о статусе депутата Псковского областного Собрания внесли изменения

Депутаты регионального парламента утвердили сегодня, 31 октября, изменения в региональный закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» на очередной 36-й сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что в соответствии с Избирательным кодексом Псковской области, избирательное объединение предлагает кандидатуру для замещения вакантного мандата в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата Собрания депутатов.

Поправками же предлагается определить, что срок полномочий депутата Собрания депутатов считается полным для гражданина, получившего вакантный мандат в указанном случае.

Поправку предлагается также распространить на правоотношения, возникшие с указанной даты, что позволит разрешить вопросы применения норм закона области о определении сроков полномочий депутатов Собрания депутатов, получавших вакантные депутатские мандаты Собрания депутатов.