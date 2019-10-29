Общество

Псковские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны к 75-летию Победы

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законодательную инициативу справедливороссов о выплатах детям войны к 75-летию Победы 2000 рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 31 октября, на 36-й сессии регионального парламента.

Отметим, что детям войны, проживающим в Псковской области и имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 355 рублей в соответствии с Законом Псковской области «О ветеранах труда Псковской области». Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячную денежную выплату по другим основаниям, предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по выбору гражданина.

Предлагаемым законопроектом предлагается дополнить закон «О детях войны, проживающих в Псковской области» нормой, в соответствии с которой граждане, относящиеся к указанной категории, смогут получать дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты к юбилейным датам Дня Победы в размере 2000 рублей, «с целью признания на региональном уровне вклада детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Победу, а также позволит хотя бы частично улучшить их материальное положение в столь сложный социально-экономический период».

Однако при обсуждении этого проект закона на парламентских комитетах было указано, что в настоящее время изыскать дополнительные средства для его реализации не представляется возможным, особенно с учетом требований Минфина о сбалансированности регионального бюджета.

Депутат Анатолий Копосов, комментируя решения комитетов об отклонении законопроекта, отметил, что в Санкт-Петербурге предусмотрены выплаты детям войны в честь памятных дат. «У нас же указанная категория подвергается дискриминации», - заключил он.

Большинством голосов проект закона был отклонен и на сессии регионального парламента.